Lánczi András szerint közel vagyunk a legrosszabb forgatókönyvhöz

Közel állunk ahhoz a legrosszabb forgatókönyvhöz, hogy a politikai küzdelem ismét erőszakba csapjon át – figyelmeztetett Lánczi András a HírTV Vezércikk Café című műsorában. A Széchenyi-díjas filozófus, politikatudós hangsúlyozta, hogy a törvények mögé bújó állami erőszakra már 2006-ban is láthattunk példát, ami megcáfolja azt a tézist, hogy a magyar rendszerváltás teljesen vértelen lett volna.
Lánczi András szerint az új hatalmon lévők által kialakított 16 éves propaganda nem igaz, és bár morális fölényt mutatnak, valójában nincsenek abban. Leszögezte: így nem lehet országot vezetni, az ehhez szükséges erőszakra pedig senki nem adott felhatalmazást.
