Politikai vihart kavart a miniszterek viselkedése a Sándor-palotában

Nem csak minden eleganciát és jó ízlést vesz semmibe, de a magyar alkotmányos szokásokat is - mondta a Fidesz országgyűlési képviselője a miniszteri kinevezésen történt botrányról.

A Tisza kormány miniszterei ugyanis ignorálták a köztársasági elnököt, és sajtóinformációk szerint utómunkálatokkal még a közös fotókról is eltávolították Sulyok Tamást. Szűcs Gábor hozzátette: sokszor előfordult már, hogy a köztársasági elnök és a kormány más politikai oldalon állt, azonban a tiszteletet eddig mindig megadták.

Közben pedig növekszik a politikai nyomás a közjogi méltóságokon, akiket a miniszterelnök próbál illegitimnek beállítani azért mert már az előző kormány alatt is közjogi hivatalt viseltek. Kiemelt példája ennek az előző kormány minisztereinek végkielégítésének megtagadása, valamint a köztársasági elnök személye elleni fellépés.

A témában kapcsoltuk ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.