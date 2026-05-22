Rétvári Bence: Magyar Péter csak blöfföl, nem igaz, hogy nőtt az olaj ára

Rétvári Bence: ,,Mondjuk ki őszintén: akkor blöffölt valamit. És most beleblöfföl valami mást. Most azt mondja, hogy az olaj világpiaci ára a duplájára nőtt. Hát én végignéztem, napról napra, ugye ha itt kiindulunk március 9-éből, hogy akkor mennyibe került az olaj ára, ugye beszorzom a dollár-forint árfolyammal, akkor volt mondjuk 33.996, de hogyha megnézem az elmúlt napokat, mondjuk május 18 : 34.782-re jön ki, tehát nagyjából ugyanannyira jön ki, pár százalék ingadozással, tehát egyáltalán nem igaz az, hogy itt kétszeresére nőtt volna az olajnak az ára, egészen egyszerűen az is egy blöff volt a részéről, mint oly sok minden más."