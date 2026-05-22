Kövér még a folytonosságot látta benne, Forsthoffer már múzeumba küldi

Múzeumba kerül Tisza István széke az Országházból. Az új házelnök, Forsthoffer Ágnes szerint a szimbolikus tárgynak múzeumban van a helye. Inkább egy modern, irodai székből vezetné a parlament üléseit.

Korábban Kövér László még azért választotta ezt a széket, amelyből Tisza István is elnökölt, hogy ezzel fejezze ki a magyar állam folytonosságát.

Tisza István székéből azonban többet már nem fognak elnökölni, az ikonikus bútor vélhetően múzeumba kerül.

Facebook-videóban jelentette be Forsthoffer Ágnes, hogy nem kívánja használni elődei házelnöki székét.