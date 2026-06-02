A skynet lesz a drónháború veszte

A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokat vasárnap, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre.

Az ukrán államfő a CBS News televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend „semmi”, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő.