Az új többség kész romba dönteni a fékek és ellensúlyok rendszerét

A kontár ács is tudja: a tetőtartó gerendát nem fűrészeljük el, mert az előző tulaj rakta be. Az országban zajló alkotmányos válság pontosan ezt a veszélyt hozza. A köztársasági elnök elleni rohammal a nemzetközi sajtó is foglalkozik már.

Az Alaptörvény átírása és a személyre szabott jogalkotás nyíltan sérti a jogállamiság íratlan szabályait. Veszélyes játék így kiütni a tartófalakat, mert a tető végül mindannyiunk fejére szakad.