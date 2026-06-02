Százmilliók a Tisza Pártnak? Budai Gyula Bige László korábbi ügyeit is előásta

Több százmillió forintos támogatásokat zsebelhetett be a Tisza Párt - mondta Híradónknak a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula a Tisza Párt finanszírozásáról és Bige László korábbi ügyeiről azt mondta, hogy a milliárdos üzletember több száz millió forinttal támogatta Magyar Péter pártját, de korábbi állami támogatásokat és eljárásokat is felidézett.
Mint az Budai Gyula elmondta: Bige László a Gyurcsány-kormány idején, 2005-ben több mint 10 milliárd forint állami támogatást kapott a Magyar Fejlesztési Banktól, jogellenes állami garancia-vállalással és az uniós szabályok kijátszásával.