Százmilliók a Tisza Pártnak? Budai Gyula Bige László korábbi ügyeit is előásta

Több százmillió forintos támogatásokat zsebelhetett be a Tisza Párt - mondta Híradónknak a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula a Tisza Párt finanszírozásáról és Bige László korábbi ügyeiről azt mondta, hogy a milliárdos üzletember több száz millió forinttal támogatta Magyar Péter pártját, de korábbi állami támogatásokat és eljárásokat is felidézett.