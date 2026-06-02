Oroszország válaszolt Ukrajna korábbi támadására

Oroszország kedd hajnalban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított több ukrán város ellen. A legsúlyosabb csapások Kijevet és Dnyiprót érték, a támadásnak több halálos áldozata és számos sérültje van. A támadások számos lakóházban, ipari objektumban és egyéb civil létesítményekben is jelentős károkat okoztak, több embert a romok alól kellett kimentenie a kiérkező mentőegységeknek.

Moszkva korábban szisztematikus csapásokat helyezett kilátásba, válaszul arra a korábbi ukrán dróntámadásra, amely a luhanszki térség egyik kollégiumát érte, és 21 ember halálát okozta. Vlagyimir Putyin tanácskozást tartott a Kremlben az ukrán fegyveres erők Sztarobelszk elleni támadása kapcsán, ahol többek között a Moszkva által terrorcselekménynek minősített incidens nyomozásának állásáról volt szó.

A támadásokkal egy időben Oroszországban is dróncsapásról számoltak be: a krasznodari régióban található Ilszkij olajfinomítónál tűz ütött ki, áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Az orosz csapásra az ukrán elnök is reagált: Volodimir Zelenszkij ismét sürgette a nyugati partnereket, hogy gyorsítsák fel a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták szállítását. Emellett kijelentette, hogy Ukrajna már képes csapást mérni az orosz hadsereg szinte teljes logisztikai hálózatára az elfoglalt területeken. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az ukrán hadsereg január és május között 15 orosz olajfinomítót támadott meg, a dróncsapások megbénították az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félsziget szárazföldi üzemanyag-utánpótlását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban elmondta, hogy dolgoznak a krími benzinellátási probléma megoldásán. Szergej Akszjonov krími vezető pedig kijelentette, hogy az üzemanyaghelyzet 30 napon belül normalizálódhat.