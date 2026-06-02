Friedrich Merz és Magyar Péter közös sajtótájékoztatója Berlinből

A tárgyalásokon a védelmi képességek fokozása és az energia-diverzifikáció mellett a regionális geopolitika is új irányt kapott. Bár Budapest a jövőben sem küld fegyvereket a háborúba, a kárpátaljai kisebbségi jogok technikai rendezését követően Magyar Péter már a jövő héten kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, elhárítva az akadályt Kijev EU-csatlakozási tárgyalásai elől.

Magyar Péter emellett bejelentette a V4-ek június 23-i budapesti csúcstalálkozóját, amelyet a jövőben egy szélesebb, Németországot és Ausztriát is magában foglaló közép-európai szövetséggé bővítene ki, miközben a hazai színtéren kíméletlen politikai harcot hirdetett az orbáni korszakból visszamaradt intézményi bábok és a cenzúra ellen.

Friedrich Merz a sajtótájékoztatón egyértelművé tette: Berlin stratégiai partnert lát az új magyar kormányban Európa versenyképességének és védelmi képességeinek újjáépítéséhez. A kancellár hangsúlyozta, hogy a NATO előtt álló kihívások és az orosz fenyegetés korában Európa szabadsága veszélyben van, az egység helyreállítása döntő fontosságú.