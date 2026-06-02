Előállították a II. kerületi polgármestert és a volt MSZP-s képviselőt

Őrsi Gergelyt, a korábban MSZP-s, jelenleg független II. kerületi polgármestert, és Molnár Zsoltot, az MSZP volt pártigazgatóját sajtóinformációk szerint kedden előállította az ügyészség. Az ügyben kerestük az érintetteket, a polgármestertől e-mailben szerettük volna megtudni a részleteket, Molnár Zsolt pedig nem válaszolt telefonhívásunkra.

Az esetben más politikusok is érintettek lehetnek, az eljárás ugyanis az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben indult. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője elmondta, hogy a vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények több önkormányzatot is érintenek.

2021-ben egy álarcos alak robbantotta ki az óbudai korrupciógyanús ügyet. Nyilvánosságra hozott felvételein Patek Gábor, a főváros egyik baloldali kulcsfigurája egy autóban ülve számolt el vélhetően korrupciós pénzekkel. Anonymus értesülései szerint az óbudai önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzekről volt szó. Még 2024-ben vették őrizetbe az óbudai polgármestert. A vád szerint fiktív, túlárazott szerződéseket kötött az önkormányzat több, a vesztegetési pénzek leplezése érdekében létrehozott gazdasági társasággal. Emellett pénzmosással és közbeszerzési eljárás befolyásolásával is gyanúsítják Kiss Lászlót. Óbuda első emberét végül 9 hónap után kiengedték a börtönből, jelenleg is folyik ellene az eljárás, de szabadlábon védekezik. Az üggyel kapcsolatban közleményt adott ki, amiben azt írta: nem tudnak arról, hogy a keddi ügyészségi akció érintené a III. kerület önkormányzatát.