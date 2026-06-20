Befagyasztaná a polgármesterek fizetését a Tisza Párt

Magyar Péter, miniszterelnök: ,,Benyújtották a Tisza képviselői a jogszabály módosítást, ami alapján egyrészt a megyei közgyűlési elnök és tagok fizetését a felére csökkentjük azonnal. Három millió forintot keresett - csak úgy szeretném mondani a magyar embereknek - a megyei közgyűlés elnöke Magyarországon, egy olyan szervnek a fideszes elnöke, ugye ebből van elég sok, amelyek semmit nem csinálnak. Három millió forintot. Úgyhogy július elsejétől fele ennyit fognak, ami még mindig sok egy teljesen felesleges szervezetnek, de ez csak az első lépés, ugye van egy mondásunk: lépésről lépésre, tégláról téglára, és a megyei közgyűlés tagjainak a fizetése is csökken. Valamint befagyasztjuk a huszonötös szinten a polgármesterek és alpolgármesterek fizetését törvényi erővel és megvonjuk tőlük a költségtérítést."