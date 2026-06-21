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Eltussolná a Pócs János által nyilvánosságra hozott hangfelvételt a politikai elit

Szabó László, Gajdics Ottó és Kovács András voltak a vendégeink. Műsorvezető: Bayer Zsolt.

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Újabb kérdések a Szőlő utcai botrányban: Magyar Mártontól magyarázatot követel a Fidesz

Orbán Viktor Brüsszelben: Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése

Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Szerintem egyetlen választás, egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Egész Európában mi arra számítunk, hogy ez így is marad. És a bevándorlásellenes és szuverenista párti politikai erők Európában az előttünk álló hónapokban és években tovább erősödnek majd - mondta Orbán Viktor a brüsszeli sajtótájékoztatón. 

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