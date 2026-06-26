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Kapitány István arra kéri a lakosságot, hogy mérsékeljék az áramhasználatot

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint ezekkel a tanácsokkal a Tisza Párt bele akar szólni az emberek életébe.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Az áramfogyasztás csökkentésére szólított fel Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter azt kéri a lakosoktól, hogy este hat és 9 óra között csökkentsék az áramfogyasztást mellőzzék a klímahasználatot, a telefonok, vagy az elektromos autók töltését. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója ugyanakkor arról számolt be, hogy az energiahálózat bírja a jelenlegi megnövekedett terhelést. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint ezekkel a tanácsokkal a Tisza Párt bele akar szólni az emberek életébe.

 

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