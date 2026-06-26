Az iskolaigazgatókat sértegette Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter

Az iskolaigazgatókat becsmérelte múlt hét kedden a Parlamentben az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az intézményvezetők buták és felkészületlenek. A miniszter botrányos kijelentése kiverte a biztosítékot a pedagógus társadalomban. Az egyik igazgató azt mondta: ezt a bánásmódot ők nem érdemelték meg.

Lannert Judit kijelentése jól mutatja, hogy elkezdődött a Tisza korszaka az országban - hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs hozzátette, hogy Magyar Péter viselkedése tehet arról, hogy az Országházba beköltözött a kocsmai stílus.