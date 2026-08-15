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Gulyás Márton köszönetet mondott a jó egészségügyi ellátásért

Gulyás Márton, a Partizán volt főszerkesztője és kuratóriumi elnöke kiválónak nevezte a magyar egészségügyi ellátást. A műsorvezető sikeres szívműtét és rehabilitáció után tért vissza betegszabadságából, és egyből a hazai egészségügyet méltatta.

  • Híradó
  • 5 órája
  • Frissítve: 5 órája
  • Forrás: HírTV
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A kormányfő kampánya alatt számos alkalommal azt hangoztatta, hogy rosszak a körülmények és nem jók a klímaberendezések a kórházakban. Ezután pedig az egészségügyi intézményeket kezdte végig járni. De a kampány alatt nem csak Magyar Péter, hanem EP-képviselője, Kollár Kinga is az egészségügyet szidalmazta. A politikus azzal büszkélkedett, hogy 50 kórház felújítását szabotálni tudták.

Kiváló a Honvédkórház és a Balatonfüredi Rehabilitációs Központ ellátása – így fogalmazott Gulyás Márton, aki egy sikeres szívműtét és rehabilitáció után tér vissza a munkába.

Gulyás Márton elismerte, hogy igenis jó állapotban van a magyar egészségügy – fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán. Takács Péter hozzátette: kár, hogy Gulyás Márton részéről az elismerés csak április 12-e után történt.

 

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