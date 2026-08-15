Horvátországban tovább terjednek a lángok, több repülőgépet is bevetettek a tüzek ellen

Horvátországban továbbra is több helyen pusztítanak az erdő- és bozóttüzek

A tűzoltók Dugi Otok szigetén küzdenek a lángok ellen, a tűz megfékezésében négy Canadair repülőgép vesz részt. Hajnalban a tűz a bóra szél miatt újra terjedni kezdett, tovább nehezítve a tűzoltók munkáját.

Az Omiš közeli Borak település mindössze egy keskeny, egyirányú úton közelíthető meg, ezért a menekülő autók feltorlódtak, és a tűzoltók csak nehezen tudtak feljutni a területre. Mire a tűzoltók átjutottak a torlódáson, a városrész nagy része már leégett.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint Trogir térségében a lángokat már ellenőrzés alatt tartják. Zára környékén azonban továbbra is aktív a tűz, a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik, a nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást.

A tűz okát egyelőre vizsgálják

Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok szerint akár szándékos gyújtogatás is felmerülhet, de ezt csak a rendőrségi helyszínelés után lehet megállapítani. Az Omiš környéki tűz komoly anyagi károkat okozott, a város támogatására Vukovár önkormányzata 10 ezer eurós pénzügyi segítséget ajánlott fel.

Egy ember meghalt, többen súlyos állapotban kerültek kórházba, és ezrek kényszerültek elhagyni az otthonukat. Több magyar turista is nehéz helyzetbe került a horvátországi erdőtüzek miatt. Pénteken egy édesapa videót közölt arról, ahogyan 3 gyermekével nagy nehézségek árán tudtak elmenekülni a lángok elől. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán újabb magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés.