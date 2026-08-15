Egyszerre bénult meg az orosz és az ukrán gabonaexport

Csapást mértek az oroszok és ukránok egymás gabonatermelő és szállító központjaira, mindkét eset érzékenyen érinti a búzapiacot.

Októberig várhatóan mintegy 9 millió tonna ukrán mezőgazdasági termék esik ki a külföldi piacokról. Nemrég orosz támadás érte Izmailt, Ukrajna legfontosabb dunai gabonakikötőjét, a kikötőben pedig tűz keletkezett. Az alacsony dunai vízállás miatt eleve korlátozott alternatív útvonal így tovább veszített kapacitásából. Az ukrán agrárexport augusztus első felében már 76%-al maradt el az egy évvel korábbitól.

Eközben ukrán drón- és rakétatámadás érte a fekete-tengeri gabonaexport központját, az oroszországi Novorosszijszk kikötőjét, ahol két jelentős gabonaexport-terminál is megrongálódott. Az orosz mezőgazdasági minisztérium közölte, hogy a kialakult logisztikai nehézségek miatt az áruszállítást alternatív kikötőkbe és szárazföldi útvonalakra irányítják át. Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, ami a globális búzaexport 21%-át adja, ezért a kikötői fennakadások a gabonaszállításokra is hatással lehetnek. Az ukrán elnök továbbra is fenntartatja, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak nyomást kell gyakorolnia Oroszországra a háború befejezéséhez.

A kölcsönös támadások közepette Ukrajna egy harmadik félen keresztül azt javasolta Oroszországnak, hogy függesszék fel a fekete-tengeri civil hajók és célpontok elleni csapásokat. Moszkva egyelőre azt közölte, hogy hivatalos ajánlatot nem kapott, ezért ez még nem megállapodás, hanem előzetes diplomáciai kezdeményezés.

Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezetője is válaszolt az alábbi kérdésekre: