Magyar Péterék inkább nem akarták, hogy a HírTV a fenékküszöb építéséről tudósítson

Magyar Péter Paks és Dunaszentbenedek között tartott a vízen kiselőadást a helyszínen zajló munkálatokról. Az eseményre meghívta a hazai sajtót is, a HírTV regisztrált a miniszterelnök műsorára. A jelentkezést elfogadták, azonban végül meggondolta magát az esemény főszervezője. A miniszterelnökségtől kaptunk egy levelet, amelyben arra hivatkozva utasították el csatornánkat, hogy létszámkorlát miatt mégsem tudósíthatunk a helyszínről.

Végül stábunk a Dunaszentbenedeknél zajló munkálatokról tudósított. Forgatásunk alatt felbukkant a Dunán Magyar Péter csapata is. A miniszterelnök – ahogy látható volt – a hajó végében tartott fejtágítót a megjelent újságíróknak.

Bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi „önfényező Facebook-bohóckodásától” – ezt írta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan közleményükben úgy fogalmazott: az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett.