Vitézy Dávid: Felfüggeszti a kormány az Otthon Start kiemelt projektjeit

Pénteken beszélt arról a közlekedési és beruházási miniszter, hogy felfüggeszti a kormány az Otthon Start Program kiemelt lakásépítési projektjeit egészen az év végéig. Vitézy Dávid hozzátette: decemberig egyenként vizsgálják majd meg, hogy az adott fejlesztés megfelel-e a közérdeknek, illetve összeegyeztethető-e az érintett település vagy városrész infrastruktúrájával.

A legfontosabb kérdés, hogy milyen projekteket és kiket érint majd ez a döntés – hangsúlyozta egy megkérdezett ingatlanszakértő. Balogh László rámutatott: a már folyamatban lévő beruházásokat és építkezéseket nem érinti a bejelentett rendelkezés.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Magyar Péter kormányának nem célja a magabíró, önálló ingatlannal rendelkező középosztály szélesítése – erre már a KDNP országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet. Máthé Zsuzsa rámutatott: a kormány a saját lakások biztosítása helyett függelmi helyzetet teremtő bérlakásépítések tervezik.

A témában Szalai Piroska, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnöke is nyilatkozott: