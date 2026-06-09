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Magyar Péter kormányon már elvárja, hogy szabadon kritizálhassák

A miniszterelnök elvárja, hogy bárki kritizálhassa a kormányát és garantálják, hogy mindenki szabadon elmondhassa véleményét a politikában. Magyar Péter viszont a kampánya alatt még máshogy gondolkodott, gyakran fenyegette a HírTV munkatársait és személyeskedett velük.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Civic Lens
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Elvárom, hogy ha kritikát fogalmaznak meg a kormányom teljesítményével szemben, azt szabadon és mindenkor félelem nélkül tehessék meg. Mindenki.

- ezt hangoztatta a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter azt állította, hogy olyan Magyarországot hoz létre, ahol bárki elmondhatja véleményét a politikában.

Csakhogy ennek ellent mond, hogy a kampányában hadjáratot folytatott a Hír TV-vel szemben, amiért olyan kérdéseket tettünk fel neki, ami számára kellemetlen volt. A munkatársainkat sorra propagandistának nevezte, de a személyeskedés sem állt távol tőle. Egy ponton még a csatorna megszüntetéséről is beszélt. 

Magyar Péter nem csak a sajtó munkatársait veszi célba. Miniszterelnökként az ellenzéki politikusok megalázásából is sportot űz. Nem volt még olyan felszólalása, amiben ne sértegette volna a Fidesz, a KDNP vagy a Mi Hazánk képviselőit.

 

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