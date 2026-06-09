Magyar Péter kormányon már elvárja, hogy szabadon kritizálhassák

Elvárom, hogy ha kritikát fogalmaznak meg a kormányom teljesítményével szemben, azt szabadon és mindenkor félelem nélkül tehessék meg. Mindenki.

- ezt hangoztatta a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter azt állította, hogy olyan Magyarországot hoz létre, ahol bárki elmondhatja véleményét a politikában.

Csakhogy ennek ellent mond, hogy a kampányában hadjáratot folytatott a Hír TV-vel szemben, amiért olyan kérdéseket tettünk fel neki, ami számára kellemetlen volt. A munkatársainkat sorra propagandistának nevezte, de a személyeskedés sem állt távol tőle. Egy ponton még a csatorna megszüntetéséről is beszélt.

Magyar Péter nem csak a sajtó munkatársait veszi célba. Miniszterelnökként az ellenzéki politikusok megalázásából is sportot űz. Nem volt még olyan felszólalása, amiben ne sértegette volna a Fidesz, a KDNP vagy a Mi Hazánk képviselőit.