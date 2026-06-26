NKA-ügy: Bús Balázs visszautasítja a vádakat, a Fidesz koncepciós eljárást emleget

Semmilyen bűncselekményt nem követett el és semmilyen törvénytelen döntést nem hozott -szögezte le az NKA ügyben bíróság elé állított Bús Balázs. Óbuda korábbi fideszes polgármestere a sajtó kérdésére elmondta, szerinte a bíróság egy politikai döntést hozott, méghozzá törvénytelenül.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint most azok vannak legjobban felháborodva az ügy kapcsán, akik ugyanúgy kaptak ezekből a pénzekből.

A Fidesz közleményt azt írta: a rendőrség nyilvánvalóan politikai utasításra jár el és kiállnak a koncepciós eljárással sújtottak mellett.