Karácsony Gergelyék elaludtak? A II. kerület polgármestere megelégelte a bénázást, és saját harckocsit vett a tél ellen!

Ismét lecsapott az extrém időjárás, és ahogy az lenni szokott, fennakadásokat okozott a hóhelyzet, mintha a tél egy váratlan vendég lenne. A budapesti káoszra a legjobb válasz, hogy a II. kerületben saját maguk vesznek egy hókotrót, mert megelégelték a járhatatlan utakat és a főváros tehetetlenségét. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése sajnos nem volt alaptalan: az ónos eső miatt halálos baleset a 44-es úton történt, ezért érdemes megfogadni a katasztrófavédelem tanácsait, és teletankolt kocsival, óvatosan elindulni.