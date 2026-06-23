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Rétvári Bence: Magyar Péter 14 évig nem emelte fel hangját az állítólagos korrupció ellen

A KDNP frakcióvezetője a parlamentben hétfőn Magyar Péter által elhangzottakra reagált.

  • Hírek
  • 17 perce
  • Forrás: HírTV
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Rétvári Bence: "Arról beszél, hogy ön az ellenzék ellenzékeként hogyan fog - mit mondott, tisztítótűz vagy más hadjáratot - politikai hadjáratot indítani az egykori kormánypártokkal szemben. Ön eldöntötte, hogy nem miniszterelnökként akar ezek szerint itt tevékenykedni, hanem az ellenzék ellenzékének a vezetőjeként ön úgy látszik örökre benne ragadt az Orbán Viktor ellenzékének vezetője szerepben."

 

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