Schiffer András reagált a 42 jogtudós nyílt levelére

Schiffer András ügyvéd volt Bayer Zsolt vendége a Bayer Show legutóbbi adásában, ahol a beszélgetés egyik központi témája a 42 jogtudós által jegyzett nyílt levél volt. A dokumentum az elmúlt hetek egyik legtöbbet vitatott közjogi kérdésével foglalkozik: milyen lehetőségei vannak egy új parlamenti többségnek a jelenlegi közjogi tisztségviselők leváltására.

A Bayer Showban elhangzottak ismét ráirányították a figyelmet arra a kérdésre, hogy meddig terjed egy parlamenti többség mozgástere, és milyen garanciák védik a közjogi intézmények függetlenségét. A vita várhatóan a következő időszakban is napirenden marad, hiszen a közjogi tisztségviselők mandátuma és az alkotmányos keretek értelmezése továbbra is a magyar közélet egyik legfontosabb témája.