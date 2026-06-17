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Súlyos állítások a Szőlő utcai ügyben: pénzt ígérhettek egy vallomásért

Magyar Péter testvére fizethette le a Szőlő utcai ügy egyik tanúját.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Súlyos állításokat fogalmazott meg Pócs János legújabb videójában a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban az intézmény egykori nevelője. 

A fideszes országgyűlési képviselő által közzétett felvételen az egykori nevelő, Kiss Márió arról beszél, hogy állítása szerint Magyar Péter közvetlen környezetéből négymillió forintot ígérhettek Bangó Sándornak azért, hogy terhelő vallomást tegyen a közbeszédben „Zsolti bácsi”-ként emlegetett személyről. 

A volt nevelő szerint a Kontroll nevű médium és személyesen Magyar Péter testvére, Magyar Márton volt az, aki ilyen ajánlatot tett Bangónak.

 

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