Súlyos állítások a Szőlő utcai ügyben: pénzt ígérhettek egy vallomásért

Súlyos állításokat fogalmazott meg Pócs János legújabb videójában a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban az intézmény egykori nevelője.
A fideszes országgyűlési képviselő által közzétett felvételen az egykori nevelő, Kiss Márió arról beszél, hogy állítása szerint Magyar Péter közvetlen környezetéből négymillió forintot ígérhettek Bangó Sándornak azért, hogy terhelő vallomást tegyen a közbeszédben „Zsolti bácsi”-ként emlegetett személyről.
A volt nevelő szerint a Kontroll nevű médium és személyesen Magyar Péter testvére, Magyar Márton volt az, aki ilyen ajánlatot tett Bangónak.
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