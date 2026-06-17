Súlyos állítások a Szőlő utcai ügyben: pénzt ígérhettek egy vallomásért

Súlyos állításokat fogalmazott meg Pócs János legújabb videójában a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban az intézmény egykori nevelője.

A fideszes országgyűlési képviselő által közzétett felvételen az egykori nevelő, Kiss Márió arról beszél, hogy állítása szerint Magyar Péter közvetlen környezetéből négymillió forintot ígérhettek Bangó Sándornak azért, hogy terhelő vallomást tegyen a közbeszédben „Zsolti bácsi”-ként emlegetett személyről.

A volt nevelő szerint a Kontroll nevű médium és személyesen Magyar Péter testvére, Magyar Márton volt az, aki ilyen ajánlatot tett Bangónak.