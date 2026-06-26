Teleki Béla: Bátorító az a cselekedet, amit az a férfi tett, aki bedobta az LMBTQ-zászlókat a Dunába

Karácsony Gergely az idei eseményre hangolódva úgynevezett progresszív Pride-zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat. De nem mindenki gondolta úgy, hogy a Pride róla szól, és nem mindenkinek tetszettek a zászlók. Egy férfi vasárnap leszedte a zászlókat és a Dunába dobta azokat. Ezért pedig szabadságvesztéssel és több mint 2,5 millió forint kártérítés kifizetésével fenyegetik. A férfi a HírTV-nek elmondta: nem bánta meg tettét, közössége pedig egy emberként felsorakozott mögé.

Bátorító a férfi cselekedete - így reagált a történtekre a CitizenGO kampányigazgatója, Teleki Béla.

A híd azonban nem maradt üresen: a Mi Hazánk Mozgalom akciója során nemzeti zászlókat tűzött ki, szerda este viszont már azokat dobták a Dunába. A közösségi oldalán egy nő dicsekedett azzal, hogy több zászlót is begyűjtött. Arról egyelőre nincs információnk, hogy a magyar zászlót Dunába dobó nő ügyében történt-e feljelentés.

A Tisza Párt politikusai közül Kollár Kinga úgy gondolja, hogy a Pride-zászló tiszteletet fejez ki. Kulja András szerint Magyarországon jogot kell biztosítani az embereknek, azonban arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy támogatják-e a Pride-ot.

Gulyás Gergely Kristóf, a fővárosi Fidesz képviselője rámutatott, hogy mindenkinek lehet véleménye az ügyben, de azért lennie kell egy nemzeti minimumnak.