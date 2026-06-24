Újabb kérdések merültek fel a Bangó Sándor-interjú hátteréről

Még április végén a Kontrollon jelent meg egy interjú Bangó Sándorral, aki Magyar Péter házi médiájában beszélt arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben egy ismert jobboldali politikus szexuális visszaéléseket követett el.

Kiss Márió az intézet korábbi nevelője azonban arról beszélt még a múlt héten Pócs Jánosnak, hogy Magyar Márton, Magyar Péter öccse 4 millió forintot ajánlott Bangó Sándornak az interjúért. A nevelő egy telefonbeszélgetést is bemutatott, ami alátámasztja az állítását.

Az ügyben megszólalt Füssy Angéla is, aki elmondta, hogy a fiút nyomásgyakorlással vették rá arra, hogy mondja el azt, hogy ki is valójában Zsolti bácsi. A nő arról is beszélt, hogy azon a hangfelvételen, ahol Bangó Sánsor elmondja, hogy 4 millió forintot kapott az interjúért cserébe, valójában nem is a fiú hallható.

A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: Magyar Márton és a Kontroll azért nem beszél érdemben a Tiszás lefizetési botrányról, mert Bangó Sándor valóban kapott pénzt a szerepvállalásért.