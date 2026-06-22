Azonnali válaszokat követel a Fidesz Magyar Pétertől a kamu „Zsolti bácsi-ügyben”

Az ellenzéki politikusok szerint az elmúlt napok bizonyítékai és internetes posztjai egyértelműen igazolják, hogy Magyar Péter miniszterelnök testvére, Magyar Márton, valamint a Kontroll nevű médium több millió forintot fizetett egy nehéz sorsú, mentális problémákkal küzdő és hazugságvizsgálatnak alá nem vethető személynek, Bangó Sándornak a hamis vádak megfogalmazásáért. Miközben a balliberális média mélyen hallgat a Tisza Párt házatáján kirobbant botrányról, a képviselők azonnali magyarázatot követelnek Magyar Pétertől, és jelezték: az ügyészségi feljelentéseket követően készek a végsőkig elmenni az igazság tisztázásáért.

A képviselők hangsúlyozták, hogy Magyar Péternek és a balliberális sajtónak most már eljött a bocsánatkérés ideje, egyúttal azonnali válaszokat követelnek a miniszterelnöktől arra vonatkozóan, hogy milyen szerepet játszott az ellenzéki kampányt meghatározó, ám mára teljesen összeomlott „Zsolti bácsi-ügy” gyanús finanszírozásában és felépítésében.