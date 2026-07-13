139 igen: Átment az Alaptörvény 17. módosítása

A Tisza Párt képviselőinek szavazatával elfogadták az Alaptörvény 17. módosítását, ezzel megszüntetik Sulyok Tamás államfői megbízatását is. Emellett a javaslat 12 évben korlátozza, hogy egy személy mennyi ideig lehet országgyűlési képviselő. Magyar Péter július 4-én jelentette be, hogy kormánya nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Így a módosítást alig másfél hét alatt vitte keresztül a kormány a parlamenten.

Magyar Péter kiemelte, hogy ha az államfő nem írja alá öt napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök írhatja alá helyette az alaptörvény elfogadott módosítását.