Kitört a nép haragja Magyar Péter luxusútja miatt

Szamosi Tímea műsorvezetésével a nézők és a hallgatók kendőzetlenül mondhatták el a véleményüket a politikai elit aktuális lépéseiről. A betelefonálók között akadt, aki a Rákosi-korszak visszatérését vizionálta a Tisza Párt gazdasági és igazságügyi tervei hallatán, míg egy 87 éves veterán hallgató történelmi párhuzamokkal és a politikai karakterek szilárdságának hiányával intette óvatosságra a kommentelőket. Egy biztos: a gazdasági megszorítások szele és az európai erőviszonyok átrendeződése a stúdió vonalait is izzásig forrósította.