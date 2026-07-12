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Kitört a nép haragja Magyar Péter luxusútja miatt

Luxuslakosztály a török riviérán, a multinacionális vállalatok különadóinak esetleges leépítése, valamint az európai patrióta erők megállíthatatlan előretörése – többek között ezek a témák korbácsolták fel az indulatokat a HírTV és a HírFM közös, Paláver című interaktív műsorának legutóbbi adásában.

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Szamosi Tímea műsorvezetésével a nézők és a hallgatók kendőzetlenül mondhatták el a véleményüket a politikai elit aktuális lépéseiről. A betelefonálók között akadt, aki a Rákosi-korszak visszatérését vizionálta a Tisza Párt gazdasági és igazságügyi tervei hallatán, míg egy 87 éves veterán hallgató történelmi párhuzamokkal és a politikai karakterek szilárdságának hiányával intette óvatosságra a kommentelőket. Egy biztos: a gazdasági megszorítások szele és az európai erőviszonyok átrendeződése a stúdió vonalait is izzásig forrósította.

 

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