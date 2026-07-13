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Külügyi Tanács: a fő téma az iráni-izraeli konfliktus és a közel-keleti helyzet

Brüsszelben tanácskoznak hétfőn az uniós külügyminiszterek, ahol a fő téma az iráni-izraeli konfliktus újabb eszkalációja és a közel-keleti helyzet lesz. A tagállamok emellett arról is tárgyalnak, milyen kereskedelmi szankciókkal léphetnének fel az izraeli telepekkel szemben Ciszjordániában.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Alexandros Michailidis
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Az uniós külügyminiszterek hétfőn Brüsszelben ülnek össze, ahol az ukrajnai háború, valamint a Közel-Keleten ismét kiéleződő konfliktus lesz a tanácskozás két legfontosabb témája, Magyarországot Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter képviseli. Az uniós tárcavezetők Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter részvételével áttekintik a háború legfrissebb fejleményeit, Ukrajna további katonai támogatását és az Oroszországgal szembeni újabb szankciók lehetőségét.

A részleteket Németh Andrea foglalta össze Brüsszelből.

 

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