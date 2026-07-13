Külügyi Tanács: a fő téma az iráni-izraeli konfliktus és a közel-keleti helyzet

Az uniós külügyminiszterek hétfőn Brüsszelben ülnek össze, ahol az ukrajnai háború, valamint a Közel-Keleten ismét kiéleződő konfliktus lesz a tanácskozás két legfontosabb témája, Magyarországot Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter képviseli. Az uniós tárcavezetők Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter részvételével áttekintik a háború legfrissebb fejleményeit, Ukrajna további katonai támogatását és az Oroszországgal szembeni újabb szankciók lehetőségét.

A részleteket Németh Andrea foglalta össze Brüsszelből.