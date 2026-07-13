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Totális alkotmányos káosz fenyeget!

Közjogi kötéltánc és politikai csapdahelyzetek borzolják a kedélyeket a parlamentben, ahol a legújabb alaptörvény-módosítás nemcsak Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsát pecsételheti meg, de akár példátlan alkotmányos káoszhoz is vezethet.

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A HírTV és a HírFM interaktív műsorában, a Paláverben a betelefonálók és a műsorvezető arra keresték a választ: vajon Magyar Péterék tudatosan építik-e a közjogi trójai falovat, és mi történik, ha a pozíciójából elmozdítani kívánt államfő nem hajlandó asszisztálni a saját jogfosztásához? Miközben a Fidesz frakciója demonstratívan kivonult az ülésteremből, a háttérben már egy olyan politikai és jogi sakkjátszma körvonalazódik, amelynek végén akár az is előfordulhat, hogy az átlagember egyszerre két elnököt lát majd vitatkozni a legitimitásról.

 

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