Totális alkotmányos káosz fenyeget!

A HírTV és a HírFM interaktív műsorában, a Paláverben a betelefonálók és a műsorvezető arra keresték a választ: vajon Magyar Péterék tudatosan építik-e a közjogi trójai falovat, és mi történik, ha a pozíciójából elmozdítani kívánt államfő nem hajlandó asszisztálni a saját jogfosztásához? Miközben a Fidesz frakciója demonstratívan kivonult az ülésteremből, a háttérben már egy olyan politikai és jogi sakkjátszma körvonalazódik, amelynek végén akár az is előfordulhat, hogy az átlagember egyszerre két elnököt lát majd vitatkozni a legitimitásról.