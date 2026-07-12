Így lőtt brutális öngólt Magyar Márton portálja – mutatjuk

Ismét hazugságon érték Magyar Péter testvérének hírportálját. A Magyar Márton fémjelezte Kontroll lejárató cikkben akarta támadni a Fidesz országgyűlési képviselőjét, Szűcs Gábort.

A portál azt állította a politikusról, hogy 2023 decemberétől már havi egymillió forintért készíthetett híranyagokat és véleménycikkeket az MTVA-nak.

Magyar Mártonék egy dokumentumot szereztek, amiben egy Szűcs Gábor nevű férfi szerepel. Ez alapján azt a látszatot keltik, hogy a Fidesz politikusa, ahogy fogalmaznak: A korábbi Megafon-aktivista nyolc éve leszerződött a közmédiával, a megbízási díját pedig több lépcsőben emelték. Majd azt fejtegetik, hogy a jövedelmet nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában.

Csakhogy kiderült, az a Szűcs Gábor, akire hivatkoznak nem a Fidesz országgyűlési képviselője, hanem egy másik férfi.



