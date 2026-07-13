Ma ő, holnap te?

Az új kormányzati többség egyetlen tollvonással írná felül a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság éléről eltávolítandó Polt Péter mandátumát. Velkovics Vilmos műsorvezető stúdióvendégei – Pindroch Tamás, Abkarovits Joca és Filep Dávid – arra keresték a választ, hogy a szimbólumok és a nemzeti szuverenitás tiszás lebontása után mikor jön el az a pont, amikor a választók is megérzik az alkotmányos és közjogi káosz valódi súlyát. Az elemzők szerint a Fidesz bojkottja rávilágított: az új ellenzéki szerepben nem szabad asszisztálni a parlament kiüresítését célzó tiszás politikai marketing-performanszokhoz.