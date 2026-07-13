Kiírják a Fideszt a közéletből? Gulyás lemondása után új időszámítás kezdődhet

A döntés folyományaként a Fidesz és a KDNP frakciói bojkottálták a parlamenti ülést, Gulyás Gergely pedig tiltakozásul lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről. A HírTV Komment című műsorában Déri Stefi vendégei – Mirkóczki Ádám korábbi országgyűlési képviselő, Deák Dániel politikai elemző, Varga Etele szociológus-közgazdász és Kovács András újságíró – arról vitáztak, hogy a visszamenőleges hatályú, kritikusok szerint kifejezetten a ellenzéki politikusokra szabott „Lex Orbán” a demokrácia alapjait veszélyeztető bosszúhadjárat-e, vagy a Tisza Párt választási ígéreteinek legitim végrehajtása.