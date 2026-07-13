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Kiírják a Fideszt a közéletből? Gulyás lemondása után új időszámítás kezdődhet

Politikai földrengést és példátlan alkotmányjogi vitát váltott ki a Tisza Párt azonnali hatályú alaptörvény-módosítása, amely 12 évben maximálja az országgyűlési képviselők parlamenti idejét.

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  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A döntés folyományaként a Fidesz és a KDNP frakciói bojkottálták a parlamenti ülést, Gulyás Gergely pedig tiltakozásul lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről. A HírTV Komment című műsorában Déri Stefi vendégei – Mirkóczki Ádám korábbi országgyűlési képviselő, Deák Dániel politikai elemző, Varga Etele szociológus-közgazdász és Kovács András újságíró – arról vitáztak, hogy a visszamenőleges hatályú, kritikusok szerint kifejezetten a ellenzéki politikusokra szabott „Lex Orbán” a demokrácia alapjait veszélyeztető bosszúhadjárat-e, vagy a Tisza Párt választási ígéreteinek legitim végrehajtása.

 

 

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