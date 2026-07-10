Több tízezren jelentek meg a Sándor-palota előtti téren a tiszás önkény elleni tüntetésen

30 ezren jelentek meg csütörtök este a Sándor-palota előtti téren. A tüntetést Fidesz szervezte a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási tervei ellen.

A miniszterelnök múlt hét szombaton jelentette be közösségi oldalán, hogy elkészült a kormány alaptörvény-módosítási javaslata. Magyar Péter 12 pontban foglalta össze, hogy miben változtatnak. Többek közt bevezetnék az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a parlamenti képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák, de a kormányfő elsők között említette Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését is – ami az Alaptörvény elfogadásával egy időben meg is történik.

Az Alaptörvény módosításával olyan önkényt vezetne be Magyar Péter, amire minden jóérzésű embernek nemet kell mondania, köztük a tiszásoknak is – emelte ki felszólalásában a Fidesz országgyűlési képviselője. Magyarország nem azért vívta ki a szabadságát 1989-ben, hogy 37 évvel később egy újabb önkényuralmi rendszer épüljön ki - fogalmazott Szűcs Gábor.

Sulyok Tamás nem írhatja alá az alkotmánymódosítást – erről már a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt. Havasi Bertalan hangsúlyozta: elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Majd hozzátette: nem kell félni a zsebdiktátortól, sem az áruló, megvett kiszolgálóitól.

Magyarország köztársasági elnökét most alkotmánysértő módon akarják eltávolítani – mutatott rá a korábbi köztársasági elnök, Áder János. A tüntetésen megjelentek mind egyetértenek abban hogy, amit a Tisza-kormány az elmúlt időszakban csinál, az egészen egyszerűen vállalhatatlan.

Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke hangsúlyozta: Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha ezt Sulyok Tamással megtehetik, akkor bárkivel megtehetik.