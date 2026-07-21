Kármán András szerint ki kell vezetni a kiskereskedelmi különadót

Pénteken jelentette be az első tiszás adócsomagot Magyar Péter, melynek részleteiről hétvégén a pénzügyminiszter adott számot. Kármán András hosszas fejtegetésbe bocsátkozott, melyben rögzítette, hogy a változtatások szükségesek az uniós pénzek megszerzéséhez. A tárcavezető értekezése végére hagyta az egyik legfontosabb módosítást, a kiskereskedelmi cégeket terhelő különadó átalakítását.

A Világgazdaság utánanézett, mi is húzódik meg a pénzügyminiszter szavai mögött. A parlament honlapján elérhető törvénytervezetben az szerepel, hogy hazánknak augusztus 31-ig az adóztatást érintően több vállalást kell megvalósítania. A Világgazdaság szerint a Tisza-kormány törvénymódosító javaslata a nagy boltoknak kedvez, hiszen a változásnak köszönhetően csökkenhet az általuk befizetett kiskereskedelmi különadó összege. A cikk felidézte, hogy az Európai Bizottság április 29-én pert indított az Európai Bíróságon hazánk ellen a kiskereskedelmi adóteher miatt.

Korábban a Tesco próbálta meg kimondatni a bírósággal, hogy a magyar szabályozás hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú, integrált vállalatokat. Ezt azonban megalapozatlannak találta akkor az igazságszolgáltatás.

Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője nyilatkozott a témában: