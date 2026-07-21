Bojkottálta a Fidesz és a KDNP Forsthoffer Ágnes felszólalását

Bóka János álláspontja szerint Magyar Péter erőszakkal távolította el Sulyok Tamást a köztársasági elnöki tisztségből, ezért a kialakult helyzetet illegitimnek tartják. Hozzátette: ezen Forsthoffer Ágnes felszólalása sem változtat. A miniszterelnök a kialakult helyzetért az ellenzéki pártokat tette felelőssé.

Példátlan az, amit a Tisza Párt a köztársasági elnök megválasztásával kapcsolatban csinál – mutatott rá Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője.

A Fidesz és a KDNP távolmaradása nem Forsthoffer Ágnesnek szólt, hanem annak a folyamatnak, amivel az előző köztársasági elnököt, Sulyok Tamást eltávolították – tette egyértelművé Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője.

Magyar Péter alkalmatlan a nemzeti egység megteremtésére – hangsúlyozta a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője. Bóka János hozzátette: itt lenne az ideje, hogy a Tisza-kabinet a színjáték helyett elkezdjen kormányozni, ugyanis Magyarországon jelenleg is vannak olyan problémák, amelyek megoldása a kormány feladata lenne.