Átlépte a Tisza-kormány által kivezetett védett árszintet az üzemanyagok ára

480 forintos üzemanyagárat követelt az Orbán-kormánytól még a kampányban Magyar Péter. Hatalomra kerülése után nem sokkal azonban eltörölte a Tisza-kabinet a magyarokat védő intézkedést. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a védett ár kivezetését azzal indokolta, hogy nőtt a befektetői bizalom és erősödött a forint is. Majd hozzátette: ha szükséges, ő dönthet a védett ár visszavezetéséről.

Kedden reggel áttörte az üzemanyagár a védett szintjét:

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin átlagára 597,5 forint, a dízelé pedig 617,6 forint lett.

A Tisza Párt képviselői vagy nem akartak reagálni a szembesítésre vagy a tárcavezetőjüket kezdték mentegetni. Magyar Péter pedig egészen egyszerűen letagadta, hogy az üzemanyagok ára áttörte volna a lélektani határt.

Immár 7. alkalommal drágulnak az üzemanyagok a védett ár kivezetése óta. Nagyjából 3 hét leforgása alatt a dízel 41, a benzin 39 forinttal kerül többe. A Fidesz korábban azt javasolta, hogy kivezetés helyett a védett ár maradjon meg egyfajta árplafonként, vagyis jogszabály garantálja, hogy a benzin 595, a dízel pedig 615 forint fölé ne drágulhasson. Ezt azonban Magyar Péterék lesöpörték az asztalról.

Hecker Flórián, a Világgazdaság szakújságírója is nyilatkozott a témában: