Így változott Magyar Péter kommunikációja a befulladt elnökjelölés után

Súlyos politikai hullámokat vetett a köztársasági elnök-jelölés körüli ügy. Bár a Tisza Párt álláspontja szerint Polgár Judit sakknagymester lett volna a legalkalmasabb személy a nemzet egyesítésére, a felkért jelölt végül visszautasította a pozíciót.

Döntését azzal indokolta, hogy nem érez magában elég erőt egy megosztott ország összekovácsolására.

Az elhamarkodottnak tűnő, egyeztetések nélküli politikai lépés nemcsak a baloldalon és a szakmai körökben váltott ki visszatetszést – elbizonytalanítva többek között Bárándy Pétert is –, hanem a Fidesz szerint a kapkodás és az indulatból hozott döntések mintapéldájává vált.

Magyar Péter utólag hibás kommunikációra hivatkozva kért elnézést, majd a ellenzéki pártokat kritizálta. A Fidesz képviselője, Balla György visszautasította a vádakat, mondván: senki nem bántotta a sakknagymestert, aki meglátása szerint bölcsen döntött.