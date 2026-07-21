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Így változott Magyar Péter kommunikációja a befulladt elnökjelölés után

Visszautasította az államfői pozíciót Polgár Judit. A HírTV információi szerint a sakknagymester és Magyar Péter hétfő este találkozott, később Polgár Judit közösségi oldalán közölte, hogy nem vállalja a felkérést. Magyar Péter később már magyarázkodni kezdett, a parlamentben pedig a Fidesz-KDNP képviselőit hibáztatta. A KDNP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet: ez az ügy az első komoly politikai kudarca a Tisza-kormánynak.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Súlyos politikai hullámokat vetett a köztársasági elnök-jelölés körüli ügy. Bár a Tisza Párt álláspontja szerint Polgár Judit sakknagymester lett volna a legalkalmasabb személy a nemzet egyesítésére, a felkért jelölt végül visszautasította a pozíciót

Döntését azzal indokolta, hogy nem érez magában elég erőt egy megosztott ország összekovácsolására.

Az elhamarkodottnak tűnő, egyeztetések nélküli politikai lépés nemcsak a baloldalon és a szakmai körökben váltott ki visszatetszést – elbizonytalanítva többek között Bárándy Pétert is –, hanem a Fidesz szerint a kapkodás és az indulatból hozott döntések mintapéldájává vált. 

Magyar Péter utólag hibás kommunikációra hivatkozva kért elnézést, majd a ellenzéki pártokat kritizálta. A Fidesz képviselője, Balla György visszautasította a vádakat, mondván: senki nem bántotta a sakknagymestert, aki meglátása szerint bölcsen döntött.

 

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