„Komoly ember nem asszisztál ehhez a megvetendő puccshoz”

Sulyok Tamás aláírta az elmozdításáról is szóló 17. alaptörvény-módosítást. A köztársasági elnök hangsúlyozta: az aláírása jele annak, hogy Magyarország Alaptörvényét mindvégig megtartotta, azt meg nem sértette.

Július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, majd 30 napon belül új köztársasági elnököt választ az országgyűlés - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott: a következő államfőről közösen fognak dönteni az emberekkel és a többi párttal.

Komoly ember nem foglalja el az erőszakkal eltávolított köztársasági elnök helyét a Sándor-palotában - reagált a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs kiemelte, hogy megvetést érdemel mindenki, aki részt vett ebben a puccsban.

Magyar Péter most úgy tesz mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, ami tegnap történt, az államfő aláírt egy alkotmánymódosítást, aztán 30 napon belül majd ők választanak egy új államfőt. Ezt próbálja beadni a híveinek, és ebben támogatja a balliberális sajtó is, de hát nem erről van szó, arról van szó, és ebben a kánikulában is érdemes néhány percet fordítania mindenkinek. Meg kell hallgatnunk és el kell olvasnunk Sulyok Tamásnak a véleményét. a rendszerváltás utáni magyar demokrácia 36 éves történetében példa nélküli ami történt, megszűnt a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam

– tette hozzá.



