Lánczi Tamás szerint alaptalanok voltak a hivatalt ért hazugságvádak

Csak tényeket közölt a Szuverenitásvédelmi Hivatal - jelentette ki Lánczi Tamás a szervezet egykori vezetője, miután a 444 riportere egy magánprogramon tett fel neki kérdéseket.

A politikai elemző arra emlékeztetett, hogy a balliberális portál úgy vádolta hazugsággal a Szuverenitásvédelmi Hatóságot, hogy fennállása alatt egyetlen pert sem indított ellene. Lánczi Tamás szerint, ha az emberek szélesebb körben ismerhették volna meg az orgánum küldetését, akkor talán más döntés született volna az országgyűlési választáson.