Deák Dániel: Orbán Viktor ismét felvette a kesztyűt

Orbán Viktor erőre kapott, határozottan és energikusan tért vissza az aktuálpolitikába – értékelte a korábbi miniszterelnök legutóbbi sajtótájékoztatóját Deák Dániel. A politikai elemző szerint a Fidesz parlamenti és közéleti szerepvállalása teljesen új szakaszába lépett, miközben a kormánypárti nyomás és az „önkényes intézkedések” példátlan kihívások elé állítják a jelenleg legerősebb ellenzéki erőt.