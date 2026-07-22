Deák Dániel: Orbán Viktor ismét felvette a kesztyűt

Deák Dániel a HírTV Híradójának kiemelte: a Tusnádfürdőre készülő Orbán Viktor nemcsak felvette a kesztyűt, de világossá tette azt is, hogy miként kívánnak ellenállni a hatalom elvonásainak és korlátozó döntéseinek a jövőben.
Orbán Viktor erőre kapott, határozottan és energikusan tért vissza az aktuálpolitikába – értékelte a korábbi miniszterelnök legutóbbi sajtótájékoztatóját Deák Dániel. A politikai elemző szerint a Fidesz parlamenti és közéleti szerepvállalása teljesen új szakaszába lépett, miközben a kormánypárti nyomás és az „önkényes intézkedések” példátlan kihívások elé állítják a jelenleg legerősebb ellenzéki erőt.
Deák Dániel a HírTV Híradójának kiemelte: a Tusnádfürdőre készülő Orbán Viktor nemcsak felvette a kesztyűt, de világossá tette azt is, hogy miként kívánnak ellenállni a hatalom elvonásainak és korlátozó döntéseinek a jövőben.