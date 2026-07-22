Orbán Viktor: Ilyen intézkedésre 36 éve nem volt példa Magyarországon

Hivatali visszaélés miatt a feljelentést mérlegeli a Fidesz - hangsúlyozta a párt frakcióvezetője, miután bejelentés nélkül kivonultak a párt szervereit biztosító központhoz, hogy lefoglalják a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait

Orbán Viktor azt mondta: az elmúlt 36 évben nem történt olyan Magyarországon hogy egy ellenzéki párt adatbázisát lefoglalják. Hozzátette: ilyesmivel csak diktatúrákban lehet találkozni.

Nemzetbiztonsági kockázata is van a Fidesz elleni razziának - erről pedig már ifj. Lomnici Zoltán beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Az alkotmányjogász elmondta, hogy az ügyészség által lefoglalt adatbázis valószínűleg tartalmazott minősített adatokat, külpolitikai és védelmi információkat, valamint titkosszolgálati koordinációt, amik így veszélybe kerülhetnek.



A téma kapcsán Híradónkban kapcsoltuk ifj. Lomnici Zoltánt.

