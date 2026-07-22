Washington fokozza a nyomást: újabb légicsapások érték Iránt

Sorozatban a 11. éjszaka hajtott végre légicsapásokat Irán ellen az amerikai hadsereg. Az amerikai Központi Parancsnokság közölte: ezeknek a légitámadásoknak a célja, hogy tovább gyengítsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi tengeri forgalom gyengítésére.

Az amerikai védelmi miniszter kedden az iráni háború eddigi költségeit mintegy 37 és fél milliárd dollárra becsülte, és közölte a Szenátussal, hogy a Trump-kormánynak ennek majdnem a kétszeresére lesz szüksége a katonai műveletek folytatásához a következő hónapokban. Pete Hegseth kiemelte: az eddigi műveleteik Iránt a lehető legrosszabb helyzetbe hozták.