Felavatták Freddie Mercury szobrát szombaton Balatonszemesen

A balatoni a harmadik köztéri Freddie Mercury-szobor a világon: áll egy a svájci Montreux-ben, a Genfi-tó partján, és egy Dél-Koreában. Most pedig már Balatonszemesnek is van egy. „Balatonszemesen már 32 éve működik a Queen-tábor, amely mára fesztivállá nőtte ki magát. Minden évben érkeznek magyar és külföldi rajongók is, így ez egy igazi találkozási pont, ahol a zene mellett számos más program is várja az érdeklődőket” – mondta el korábban Gyarmati Arnold, a Queen Baráti Kör Egyesület elnöke, a szobor ötletgazdája.