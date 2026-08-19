300 milliárdos elvonást tervez a kormány az egyes minisztériumoktól

A híradónk által megkérdezett fideszes országgyűlési képviselő szerint nem világos, hogy miért van szükség az elvonásra, hiszen a kormány a közelmúltban egy több mint 1000 milliárdos hitelt vett fel, és az ÁFA bevételek is magasabbak, mint tavaly.

Szalai Piroska, országgyűlési képviselő, Fidesz: "Nem látom igazán az indokoltságát. Mert én nem látom előre azt, hogy a következő hónapokba milyen olyan kiadásokat terveztek, tervezett a mostani kormány, amilyet a korábbi kormányok nem terveztek. Tehát, hogy miért kell, mire takarékoskodik ennyire a kormány. Mire szeretnének ennyire költeni szeptember, október, november hónapokban. De arra azért emlékezzünk, hogy a május, a június és a július is, ugyanúgy mint a korábbi esztendőkben többletes volt."

Szalai Piroska hozzátette: azért is érthetetlen az elvonási tervezet, mert a közelmúltban egy hatalmas, több mint 1000 milliárdos hitelt vett fel a Tisza-kormány, valamint az ÁFA bevételek is meghaladják a tavalyi szintet

