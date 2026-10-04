Borsod nem hagyja magát, ellenáll Magyar Péter terveinek

Határozott nemet mondott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés a Tisza Párt vidékellenes politikájára. A testület többsége által elfogadott hivatalos nyilatkozat szerint tiltakoznak Magyar Péter miniszterelnök és pártjának azon törekvései ellen, amelyekkel felszámolná a történelmi múltra visszatekintő vármegyei önkormányzati rendszert.

A közgyűlés által elfogadott dokumentum külön nevesíti azokat a valótlan állításokat, amelyek a képviselői tiszteletdíjakra és jövedelmekre vonatkoznak. A határozat rámutat: a Tisza Párt politikusai hamis számokkal és csúsztatásokkal hergelik a lakosságot, miközben elhallgatják a vármegyei szinten végzett érdemi munkát.