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Itt vannak a részletek a budapesti antifa-per másodfokú ítéletéről

Enyhített a Fővárosi Ítélőtábla az antifa-ügy vádlottjainak büntetésén. A vád szerint a támadók viperával verték, gázspray-vel fújták le áldozataikat Budapesten. Maja Trux hét, Gabriele M. pedig hat év szabadságvesztést kapott jogerősen.

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Az ügy előzménye, hogy 2023 februárjában egy külföldi antifasiszta csoport több embert támadott meg Budapest utcáin, akikről úgy gondolták, hogy szélsőjobboldaliak. Öt különböző támadásban összesen kilencen sérültek meg, közülük hatan súlyosan. Az antifák csoportosan rontottak áldozataikra, viperát és paprika spray-t is használtak. Amikor a szerintük náci ember a földre került, akkor is folytatták a bántalmazást. A sértetteket több esetben a ruházatuk alapján választották ki, majd csoportosan bántalmazták őket.

 

 

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