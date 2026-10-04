Újabb hullámban vonulhatnak utcára a diákok Franciaországban

Százezres tömeg tüntet az oktatási rendszer romló körülményei, a krónikus tanárhiány és a zsúfolt tantermek miatt Franciaországban. A megmozdulások már több mint 1200 középiskolát érintnek, Párizs külvárosában azonban a tiltakozások erőszakba torkollottak: a diákok kukákat gyújtottak fel, a rendőrség pedig könnygázzal avatkozott közbe.